Santos estipula prazo para resposta de Gustavo Henrique sobre renovação

O Santos diz ter feito proposta de renovação para Gustavo Henrique e aguarda pela resposta até o fim do mês de julho. A partir de agosto, o zagueiro pode assinar um pré-acordo com qualquer clube para sair de graça em fevereiro.

O empresário de Gustavo, Fernando César, se recusa a fazer qualquer comentário sobre a negociação em andamento. Enquanto isso, o jogador destaca sempre que pode o desejo de permanecer.

“Nosso prazo é 31 de julho de 2019. Temos que tomar alguma atitude depois desta data”, resumiu o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

O grande problema do Peixe é a divisão dos direitos econômicos de Gustavo Henrique. O empresário Fernando César possui 45% do atleta e o Alvinegro tem de negociar esse percentual para renovar. Os outros 55% são do clube.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique tem 26 anos e é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

