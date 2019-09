Santos espera receber maior público do ano na Vila contra o Athletico

O Santos espera receber o maior público do ano na Vila Belmiro neste domingo, contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe esgotou os ingressos pela quarta vez consecutiva – pouco mais de 11 mil ingressos foram comercializados. O recorde do ano é 13.462 presentes diante do Goiás, em agosto.

Para bater esse número, o Alvinegro conta com as cadeiras cativas. O clube liberou nesta semana a opção do proprietário que não puder comparecer ceder seu espaço para venda.

Esse setor corresponde a 3.964 lugares e tem média de 931 por partida. A expectativa é de pelo menos 1.500 contra o Furacão. Há ainda os camarotes e o local destinado aos visitantes, num total de 16.295.

A média de público do Santos em 2019 na Vila Belmiro é de 10.860. No Pacaembu, é 15.558. O geral na temporada é 13.209.

