Santos enfrenta histórico recente ruim como mandante contra o Grêmio

Neste sábado (21), às 21h (de Brasília), o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando dos três pontos para seguir na cola dos líderes da competição, o Peixe deve superar números ruins no retrospecto recente quando joga como mandante contra o Tricolor Gaúcho.

Nos últimos cinco jogos contra o Imortal em território paulista, o Alvinegro Praiano venceu apenas um, com três empates e uma vitória gremista. Isso dá um aproveitamento de 40% ao Santos nos últimos duelos contra a equipe comandada por Renato Portaluppi.

Em 2017, no último encontro entre os clubes na Vila Belmiro, vitória santista por 1 a 0, com gol de Copete. No ano passado, no Pacaembu, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Para completar, também na Vila, empates em 1 a 1 e 0 a 0 em 2016 e 2014, respectivamente, e triunfo do Grêmio por 3 a 1 em 2015. Todos os confrontos válidos pelo Brasileirão.

Ocupando a terceira colocação na competição nacional com 37 pontos, o Santos tenta se manter nas primeiras posições. Acima da equipe alvinegra, aparecem o líder Flamengo, com 42 pontos, e o vice-líder Palmeiras, com 39 pontos.