Santos encaminha renovação de principal artilheiro da base

O Santos encaminhou, após reunião na última semana, o primeiro contrato profissional de Marcos Leonardo, de 16 anos, artilheiro nas categorias de base – com mais de 100 gols.

O presidente José Carlos Peres e a advogada Marisa Alija confirmaram à Gazeta Esportiva a negociação avançada. O acordo deve ser de cinco temporadas, com 100% dos direitos econômicos ao Peixe e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 461 mi).

“Falta apenas a homologação do Comitê de Gestão”, resumiu Peres, em rápido contato com a reportagem.

O Menino da Vila tem vínculo de formação até maio de 2020 e pode assinar um acordo profissional desde 2 de maio, quando completou 16 anos.

Marcos Leonardo treinou com o elenco profissional e fez um dos gols do Peixe em jogo-treino contra o São Bento, em junho, mas foi “barrado” por causa da situação contratual e tem atuado pelo sub-17 ou sub-20.

O técnico Jorge Sampaoli vê muito potencial no centroavante e quer lapidá-lo para começar a ganhar minutos em 2020. Rodrygo, negociado com o Real Madrid (ESP), também foi promovido aos 16 anos.

