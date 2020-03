Santos encaminha renovação de contrato com patrocinador

O Santos está perto de anunciar a renovação do contrato com o Grupo Algar. A empresa de tecnologia estampa a barra traseira e top central (próximo à gola) do uniforme.

O acordo deve ser estendido até dezembro por aproximadamente R$ 2 milhões. O acerto é comemorado pelo Peixe por conta da dificuldade de expor seus parceiros em meio ao novo coronavírus.

Faltam detalhes finais e a assinatura da renovação – as partes envolvidas não possuem pressa pela oficialização.

O Santos tem, atualmente, seis parceiros no elenco profissional: a própria Algar, Philco, Casa de Apostas, Kicaldo, Unicesumar, Orthopride e Kodilar. O patrocínio máster segue vago.

