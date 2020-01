Santos empresta lateral para a Chape e vai receber jogador em troca

O Santos encaminhou o empréstimo do lateral-direito Matheus Ribeiro, de 26 anos, para a Chapecoense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O atleta passou o ano de 2019 treinando separadamente do resto do grupo e, agora, cumpre seus últimos 12 meses de contrato com o Peixe defendendo o clube catarinense.

Ao ceder o lateral-direito, o Santos deixa de pagar uma parcela de seu salário, além de receber um jogador da base da Chapecoense por empréstimo, com valor de compra fixado.

O contrato de Matheus Ribeiro com o Santos é válido até o fim de 2020. Portanto, caso o Peixe decida não renovar o vínculo, o lateral-direito fica livre no mercado no final do empréstimo.

Matheus Ribeiro assinou com o Santos no final de 2016, após se destacar na Série B com o Atlético Goianiense. No entanto, o atleta teve poucas oportunidades com a camisa do Alvinegro e foi emprestado ao Figueirense. O lateral retornou a pedido de Jorge Sampaoli, mas ainda assim teve poucas oportunidades.