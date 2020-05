O Santos é o time com mais goleadas na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, iniciada em 2003: são três vitórias por três ou mais gols de diferença. Neymar é o artilheiro, com 54 gols.

O Peixe publicou o levantamento nesta quarta-feira, nas suas redes sociais. “Mais um fato do time mais artilheiro do mundo”, escreveu.

O Brasileirão não tem data para início por conta da pandemia do novo coronavírus.