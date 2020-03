Santos é o pior finalizador do Paulistão entre os quatro grandes do estado

Apesar da liderança no Grupo A do Campeonato Paulista e no Grupo G da Libertadores, nem tudo está perfeito no Santos. Neste começo de temporada, o ataque do Alvinegro vem tendo um desempenho abaixo do esperado, preocupando o torcedor santista e o técnico Jesualdo Ferreira.

Dentre os quatro grandes clubes do estado de São Paulo, a equipe da Vila Belmiro é a que menos finaliza no Paulistão 2020. Os rivais São Paulo, Palmeiras e Corinthians são os líderes em arremates no Estadual, com 188, 171 e 142 chutes respectivamente. Já o Santos é apenas o 9º colocado no quesito, com 115.

O rumo das finalizações também não é satisfatório. De acordo com o Footstats, só 32,2% das conclusões santistas vão na direção do gol, deixando o clube com o segundo pior aproveitamento na competição. Apenas a Inter de Limeira, com 27,7%, possui um rendimento pior.

Com dez gols em dez jogos, o Santos detém o sétimo pior ataque do Campeonato Paulista, novamente atrás dos três grandes rivais. Na temporada passada, o Santos marcou 19 vezes após a mesma quantidade de partidas.

Na Libertadores o desempenho ofensivo é parecido com o do Estadual. Após duas partidas, o Santos é o 19º lugar na lista de finalizações e o 27º no aproveitamento dos arremates ao gol, com 30,4% de efetividade.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com