Santos e Neymar presenteiam lutador de MMA Vitor Belfort

A Vila Belmiro recebeu uma presença especial na noite do último domingo. O lutador de MMA, Vitor Belfort, junto de seu filho, Davi Belfort, foram presenteados pelo Santos e por Neymar após o confronto diante do Red Bull Bragantino. O lutador e seu filho, jogador de futebol americano, prestigiaram a vitória do Santos por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitor e Davi Belfort visitaram os vestuários da Vila Belmiro e receberam uma camisa de manda longa do Santos autografada por Neymar. O registro foi publicado pelo clube nas redes sociais.

"O Príncipe da Vila, o Fenômeno do MMA e a grande joia do futebol americano. Carregou a foto aí? Saudações Alvinegras à família Belfort!", publicou o Santos.

Em vídeo divulgado pelo clube, Belfort brincou sobre a caligrafia de Neymar ser bonita, e o astro explicou: "Eu fiz muito caderno de caligrafia [risos]. Sério. Minha mãe me obrigava, sabia? Desde pequeno", contou.

O Príncipe da Vila, o Fenômeno do MMA e a grande joia da futebol americano. Carregou a foto aí? 🤯 Saudações Alvinegras à família Belfort! ⚪⚫ pic.twitter.com/JZ0oTKHYDx — Santos FC (@SantosFC) May 11, 2026

Situação do Santos

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Peixe ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento e chegou aos 18 pontos, ficando na 15ª colocação na tabela do Brasileirão.

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)