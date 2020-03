Santos disponibiliza Salão de Mármore para virar hospital provisório

O Santos anunciou nesta quinta-feira que disponibilizará à Prefeitura de Santos todas as suas dependências para que sejam utilizadas na luta contra a pandemia do coronavírus.

Em contato com a Prefeitura de Santos, o Santos Futebol Clube se colocou à disposição para ajudar na luta contra o novo Coronavírus (COVID-19) e disponibilizou todas as suas dependências para que sejam utilizadas pela Secretaria de Saúde do município. pic.twitter.com/aFd3bFQTfx

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 19, 2020