Santos diminui dívida com o elenco e promete pagar o resto antes de 2020

O Santos diminuiu nesta semana a dívida com elenco e comissão técnica. O Peixe pagou o 13º salário a todos e um dos três meses de direito de imagem em débito para quem recebe dessa forma – aproximadamente 1/3 do elenco, além de Jorge Sampaoli. O valor máximo é de 40% do total dos vencimentos.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe estipulou um prazo para iniciar os pagamentos na última segunda-feira. Está prevista para sexta a transferência dos valores em férias e o salário padrão nas normas da CLT. O presidente José Carlos Peres foi ao CT Rei Pelé e conversou com os jogadores sobre a dificuldade para honrar os compromissos.

O Alvinegro prevê o fim do atraso das imagens até o dia 10 de dezembro e a virada de ano com tudo em dia, incluindo as premiações – o famoso “bicho”.

“Antes do dia 10 estará tudo em dia. Está sendo muito suado, mas dentro do possível estamos pagando as contas”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

O Santos receberá nos próximos dias o valor total da Rede Globo pelas transmissões no ano. E o Flamengo pagará em janeiro a última parcela da compra de Bruno Henrique.