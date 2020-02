Santos deve ter novidades na partida contra a Ferroviária

O Santos realizou nesta quinta-feira mais um treinamento para se aprimorar visando ao confronto contra a Ferroviária, no domingo, em Araraquara. O time vem sofrendo com oscilações desde a chegada do novo comandante Jesualdo Ferreira.

Para a imprensa, foram disponibilizados apenas dez minutos das atividades, mas tudo indica que haverá novidades no time titular. Arthur Gomes, Veríssimo e Madson, que jogaram o último jogo-treino diante da equipe B do Peixe, devem ir a campo.

Caso isso se confirme, Veríssimo e Madson debutarão no ano. O zagueiro voltará a jogar após um longo tempo afastado por lesão. Já o lateral, que recuperava a forma física, terá a primeira chance como jogador do Alvinegro.

A defesa santista é justamento o ponto mais positivo na temporada até aqui. Em cinco jogos, o time sofreu apenas três gols, o que significa o melhor número nos últimos cinco anos. Em 2015, quando a equipe também teve essa marca, foi campeã estadual.

O confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, ocorre na Fonte Luminosa, às 19h.

