Santos deve repetir time no duelo diante do Vasco; veja quem joga

Perseguidor mais próximo do Corinthians na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o vice-líder Santos entra em campo nesta quarta-feira, diante do Vasco, às 21h45(de Brasília), na Vila Belmiro, e deve dar um voto de confiança para os jogadores que atuaram na vitória por 3 a 1 diante do Atlético-MG, no último sábado.

Mesmo com o retorno de jogadores que vinham sendo titulares, o técnico interino Elano deve manter a mesma escalação da vitória diante do Galo. Com isso, o lateral esquerdo Jean Mota e o volante Matheus Jesus, que voltam após cumprir suspensão, e também o atacante Jonathan Copete, que se recuperou de uma conjuntivite, devem ir para o banco de reservas, e darão vaga para Caju, Alison e Arthur Gomes, respectivamente.

Mantendo a mesma formação, o Santos comandado pelo técnico interino Elano deve ser escalado com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.