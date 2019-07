Santos deve emitir portaria para jogador sem contrato profissional não treinar com Sampaoli

O presidente do Santos, José Carlos Peres, deve emitir uma portaria nos próximos dias para impedir a utilização de jogadores com contrato de formação no dia a dia de Jorge Sampaoli no elenco profissional.

O Peixe está preocupado em valorizar atletas antes de garantir a permanência, caso de Sandry, promovido no início do ano e afastado posteriormente.

“Jogador sem contrato profissional não treina mais. Não há motivo para estar aqui. É necessário. É de força (a portaria), mas dentro da lei. Não adianta jogar e não tê-lo daqui a seis meses”, disse Peres, em entrevista nesta quarta-feira.

A portaria atrapalharia o processo de maturação de jovens atletas pela comissão técnica de Sampaoli. Marcos Leonardo, autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 contra o São Bento em jogo-treino, por exemplo, só tem vínculo de formação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com