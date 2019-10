Santos demite fisiologista da base após agressão a jogador de 14 anos

O Santos demitiu Gabriel Messias, fisiologista da equipe sub-15, após agressão a um jogador de 14 anos integrante da categoria.

O fato ocorreu na última segunda-feira e acarretou na perda de dois dentes do garoto. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o fisiologista não gostou de uma brincadeira do jovem, o levou para o canto e o acertou com o joelho. Os companheiros do atleta agredido ligaram para seus pais e contaram.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta terça, com o acompanhamento de um dos advogados do Peixe. Sem citar nomes, o Alvinegro emitiu nota oficial.

“O Santos Futebol Clube informa que desligou sumariamente funcionário da comissão técnica da base após desentendimento que resultou em vias de fato com atleta, menor de idade. A identidade dos envolvidos será preservada e todo o auxilio necessário foi e sempre será prestado ao atleta e à sua família.

O repúdio a atos de violência faz parte da identidade desta Instituição que há mais de 100 anos trabalha arduamente pela formação, educação e desenvolvimento de jovens sonhadores, Meninos da Vila, que espelham seu futuro no Santos Futebol Clube, entidade que construiu a categoria de base mais prestigiada do país do futebol”, diz a nota.

