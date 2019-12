Santos define alvo, estipula prazo e não descarta “ousar”

O Santos definiu o português Jesualdo Ferreira como principal alvo e espera definir o novo técnico até a próxima terça-feira, véspera do Natal.

O Peixe colheu boas informações do treinador de 73 anos, conversou por meio de vídeo e aguarda reunião presencial. A preocupação é a dificuldade de fechar os detalhes finais em meio ao feriado.

Enquanto isso, o presidente José Carlos Peres não descarta alternativa de última hora. Ele e o diretor William Thomas procuraram profissionais renomados, tanto na América do Sul quanto na Europa, e algumas respostas não foram dadas. Um dos procurados foi Rafael Dudamel, da seleção venezuelana.

Cenário semelhante ocorreu em dezembro de 2018: estava tudo certo com Ariel Holan, então no Independiente (ARG), e o técnico foi descartado por causa do “sim” de Jorge Sampaoli. O contrato estava pronto e até reforços foram discutidos.

No topo da lista, Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica, Porto e Sporting em Portugal e Málaga na Espanha. Ele está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente.