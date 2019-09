Santos defende tabu contra o Athletico-PR: saiba os números

Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Diante dos paranaenses, o time santista terá a missão de vencer para continuar na cola do líder Flamengo e manter um grande tabu.

O Athletico não sai vitorioso de uma partida como visitante diante do Peixe há 13 anos. O último triunfo paranaense foi pelas quartas de final da Libertadores, em 2005. Naquela oportunidade, o Furacão venceu por 2 a 0, com dois gols de Aloísio, em plena Vila Belmiro. Como os paranaenses já haviam levado o jogo de ida na Arena da Baixada por 3 a 2, ficaram com a vaga nas semifinais daquela edição.

De lá para cá, foram 13 partidas em solo paulista, com 13 vitórias do Santos. Entre 2006 e 2018, o confronto não aconteceu apenas em 2012, ano em que o Athletico Paranaense disputou a Série B.

Destas, apenas três não foram no Urbano Caldeira. Em 2006, o confronto foi em Mogi Mirim, com portões fechados, por determinação do STJD. Já em 2011, a diretoria alvinegra optou por mandar no Pacaembu. Por último, em 2013, novamente por determinação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o jogo foi realizado em São José do Rio Preto.

O número de gols marcados também impressiona. São 30 tentos anotados pelo Peixe e apenas quatro sofridos.

A torcida do Santos tem motivos de sobra para acreditar em mais um triunfo. O time de Jorge Sampaoli está invicto jogando na Vila em 2019 e tem o segundo melhor ataque do Brasileirão.

Apesar de todo retrospecto, o adversário não se deixará levar tão fácil, pois chega embalado depois de ter eliminado o Grêmio e avançado à decisão da Copa do Brasil.

Confira as vitórias do Santos sobre o Athletico-PR jogando como mandante desde 2006:

23/04/2006 – Santos 2 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – João Paulo II

30/08/2007 – Santos 3 x 1 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

04/10/2008 – Santos 4 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

22/07/2009 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

09/10/2010 – Santos 2 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

29/10/2011 – Santos 4 x 1 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Pacaembu

01/12/2013 – Santos 2 x 1 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Benedito Teixeira

20/08/2014 – Santos 2 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

06/12/2015 – Santos 5 x 1 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

01/10/2016 – Santos 2 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

10/08/2017 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Libertadores – Vila Belmiro

23/09/2017 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

30/09/2018 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro