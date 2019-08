Santos critica STJD por liberação de Talles, do Vasco, e lembra de Rodrygo

O Santos criticou a liberação do atacante Talles Magno, do Vasco, de convocação para a Seleção Brasileira sub-17 para disputar o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o Peixe condenou a postura do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), lembrando do caso da não liberação de Rodrygo, que foi chamado para a equipe sub-23 e não pôde ser escalado pelo Alvinegro Praiano.

Na época, o Santos entrou com pedidos no STJD pela desconvocação do jovem atacante, mas afirmou que “não teve o mérito analisado, apesar de o recurso ter sido solicitado com antecedência”. Para evitar possíveis punições, o Peixe acabou não colocando Rodrygo em campo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e contra o Corinthians, no que seria seu último jogo pelo clube antes da transferência para o Real Madrid. Renan Lodi, ex-Athletico-PR, viveu a mesma situação e não pôde jogar pelo clube paranaense.

Já o atacante vascaíno foi convocado para a Seleção sub-17, mas não foi liberado pelo Vasco. A CBF também não desconvocou o jogador, fazendo com que sua escalação pelo Cruz-Maltino fosse passível de punição. Na manhã deste sábado (17), porém, o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, concedeu efeito suspensivo, permitindo que o jogador atue contra o Rubro-Negro.

Na nota, o Peixe cita um “tratamento diferente tratamento nos dois casos”, alegando que a decisão referente ao Raio da Vila Belmiro prejudicou a equipe em um clássico e contribuiu para a eliminação na Copa do Brasil. O clube alvinegro ainda afirmou que “aguarda esclarecimentos da alta corte desportiva quanto a este evidente juízo de valor com relação às duas agremiações”.