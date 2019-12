Santos contraria anos anteriores e faz força para manter principais peças

Após terminar a temporada 2019 em alta, com o vice-campeonato do Brasileirão, o Santos tenta manter suas principais peças para o ano que vem. Agora sob comando do português Jesualdo Ferreira, o Alvinegro busca contrariar as últimas janelas e não sofrer um novo desmanche.

Até a virada do ano, os únicos desfalques da equipe foram o zagueiro Gustavo Henrique, perto de ser anunciado pelo Flamengo, e o lateral Jorge, que não teve empréstimo renovado. Apesar de serem peças importantes, a saída dos defensores já era esperada e não muda os rumos do planejamento do clube.

Enquanto o zagueiro tinha contrato até o fim do ano e não havia chegado em um acordo pela renovação, o lateral tinha chances minímas de permanência e já vinha perdendo espaço no time para Felipe Jonatan.

Nos últimos dois anos, o Peixe contou com perdas significativas no período de transferências. O atacante Bruno Henrique, vendido ao Flamengo, o atacante Gabigol e o lateral Dodô, que não tiveram empréstimo renovado, e o meia Renato, que se aposentou, foram os principais desfalques para 2019.

Já na virada de 2017 para 2018, o meia Lucas Lima trocou o Santos pelo Palmeiras, o lateral Zeca foi para o Internacional e o atacante Ricardo Oliveira para o Atlético-MG.

Entrando em 2020, o Santos segue com suas principais peças de meio-campo, como Diego Pituca e Carlos Sánchez, e ataque, como Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha. Destaque do clube na temporada, o meia uruguaio tem “chance zero” de sair do Alvinegro, segundo afirmou o presidente José Carlos Peres à Gazeta Esportiva.

Troca mais sentida foi no banco

A mudança mais sentida pelo clube, porém, não aconteceu dentro de campo. Jorge Sampaoli, que tinha contrato até o fim de 2020, pediu a rescisão do vínculo após o término da temporada. O argentino queria comandar um time com capacidade alta de investimento no mercado, algo fora da realidade do Alvinegro hoje.

O clube, porém, respondeu rápido e confirmou a contratação do experiente técnico português Jesualdo Ferreira, de 73 anos e passagem importante pelo Porto, entre 2006 e 2010.