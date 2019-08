Santos conta com promessa de Gustavo Henrique para não ter pressa em reta final de negociação

O Santos conta com uma promessa de Gustavo Henrique para não ter pressa na reta final da negociação pela renovação do atual contrato. O zagueiro, por meio do seu empresário, se comprometeu a discutir outras propostas apenas no caso de desacerto com o Peixe.

Gustavo tem vínculo até 31 de janeiro de 2020 e poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube para sair de graça em fevereiro. A prioridade, porém, é do Alvinegro.

A base salarial está encaminhada, mas resta costurar um plano de carreira para o zagueiro. A ideia dele e dos representantes é equilibrar a diferença com o padrão europeu por meio de bônus por metas alcançadas.

O objetivo inicial do presidente José Carlos Peres era negociar com o empresário Fernando César a compra de 45% dos direitos econômicos – a oferta de R$ 3 milhões não agradou. Agora a opção é estender o contrato sem mexer nessa divisão, mantendo os 55% do Santos.

Gustavo Henrique tem 26 anos, é titular absoluto com o técnico Jorge Sampaoli e é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com