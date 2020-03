Santos confia em renovação de Yuri Alberto e pede reunião

O Santos está otimista pela renovação do contrato de Yuri Alberto – o vínculo se encerra em 31 de julho e ele já poderia assinar um pré-acordo para sair de graça em agosto.

O Peixe tenta marcar uma reunião com os representantes do atacante para a próxima semana. O objetivo é encaminhar um contrato longo, com reajuste salarial e bônus por metas alcançadas.

A negociação foi facilitada por conta das chances do técnico Jesualdo Ferreira. Yuri foi titular nas duas últimas partidas e recebeu uma “prova” do clube sobre querer contar de fato com eles.

O temor de Yuri Alberto e de seu estafe era renovar e seguir sem oportunidades. Ele foi promovido ao elenco profissional ao lado de Rodrygo, ainda em 2017, e atuou 24 vezes, com dois gols (só duas chances no ano passado).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com