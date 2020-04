Santos comunica cancelamento de semana comemorativa do aniversário do clube

Depois de causar a paralisação de diversas competições por todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus também afetou as comemorações de aniversário de fundação do Santos, que ocorre no dia 14 de abril. Nesta quarta-feira, o Peixe anunciou o cancelamento da terceira edição da “Semana Santos”, uma série de programações especiais para celebrar os 108 anos do Alvinegro Praiano.

“Tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que determinam isolamento social e combate a aglomerações, é com pesar que anunciamos o cancelamento da Terceira Semana Santos, antes programada para o período de abril”, escreveu o clube em comunicado.

COMUNICADO Tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus e seguindo as orientações da OMS, que determinam isolamento social e combate a aglomerações, é com pesar que anunciamos o cancelamento da Terceira Semana Santos, antes programada para o período de abril. pic.twitter.com/iTe1wkSn5Q — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 8, 2020

A “Semana Santos” ocorre desde 2018. Nas duas primeiras edições do evento, o Alvinegro Praiano organizou atrações com torcedores santistas e ídolos do Peixe nos dias antecedentes ao aniversário do clube.

Confira o comunicado do Santos na íntegra:

Tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que determinam isolamento social e combate a aglomerações, é com pesar que anunciamos o cancelamento da Terceira Semana Santos, antes programada para o período de abril.

Agradecemos o empenho de todos para que este evento, incluído no calendário turístico oficial da cidade de Santos, fosse realizado da melhor maneira e comemorasse dignamente o 108º aniversário do Santos Futebol Clube.

Reiteramos nossos agradecimentos às Secretarias de Educação e Esporte de Santos, parceiras do Clube em mais essa empreitada que une o Santos FC e a cidade.