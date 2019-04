Santos completa 107 anos e recebe homenagem de cantor sertanejo

Um dos principais clubes do Brasil, o Santos completa 107 anos neste domingo e vem recebendo diversas homenagens ao longo do dia com a hashtag #Santos107 nas redes sociais. Porém uma das mais inusitadas foi publicada justamente pelo clube.

Santista fanático, o cantor sertanejo Rionegro, da dupla com Solimões, produziu uma versão do hino do Santos (Leão do Mar) em ritmo de música sertaneja. O vídeo foi divulgado pelo Alvinegro Praiano em suas redes sociais e, até o momento da publicação, tinha quase 900 compartilhamentos somando Facebook e Twitter.

Aaaaaaaoooooooooo! Abre a porteira que tem música nesse aniversário! @rionegrocantor, da dupla Rionegro & Solimões, santista apaixonado, fez questão de gravar uma homenagem aos 107 anos do Peixe. Maravilhoso! ❤️⚪⚫ #Santos107 pic.twitter.com/oJ5BvFhqlu — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de abril de 2019

Maior ídolo da história do Santos, Pelé ainda não se manifestou sobre o aniversário do clube em que fez carreira. No entanto, o Rei do Futebol tem sofrido com problemas de saúde e não publica em suas redes sociais desde o dia 5 de abril. Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e passa bem após sofrer cirurgia na manhã de sábado.

Principal jogador revelado pelo clube nos últimos anos, Neymar também não se manifestou a respeito do aniversário santista até o momento desta publicação. O atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira tem relação de altos e baixos com o Santos, mas as partes têm tentado uma reaproximação. Em setembro de 2018, Neymar publicou foto com a camisa do Santos no Instagram. Já em fevereiro deste ano, o Peixe parabenizou o craque por seu aniversário.

Como de costume, a Federação Paulista de Futebol parabenizou o Santos com breve homenagem nas redes sociais pela manhã.