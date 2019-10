Santos compara lances de craques com jogadas de Pelé em homenagem ao Rei

Pelé, que completa 79 anos nesta quarta-feira, recebeu uma homenagem do Santos em uma publicação nas redes sociais. Em um vídeo com mais de quatro minutos, o Peixe comparou lances de vários craques com jogadas já feitas pelo Rei do futebol.

Confira abaixo o vídeo publicado pelo Santos:

Sabe o lance genial que aquele craque do momento acabou de fazer? O @Pele já havia feito há muito tempo… Mostra pra eles, Rei! #SemanaPelé #PELÉ79 👑 Créditos: SportsHD pic.twitter.com/EuhlGvzGZR — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2019

Dentre as jogadas estão as canetas de Ronaldo, os chapéus de Neymar, as firulas de Cristiano Ronaldo, os passes mágicos de Ronaldinho e até o drible de cabeça de Kerlon, o “Foquinha”, ex-Cruzeiro. Todas elas já realizadas por Pelé em outros momentos.

No dia de seu aniversário, Pelé ganhou muitas homenagens do Peixe. Em uma delas, o clube anunciou que a camisa 10, que era a usada pelo Rei, terá uma coroa acima do escudo até o final da temporada.