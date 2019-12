Santos comemora aniversário de 60 anos de ataque histórico

O Santos comemora, nesta segunda-feira, o aniversário de 60 anos do ataque mais produtivo de sua história. O Alvinegro Praiano da temporada de 1959 anotou 342 gols em 99 jogos, com média de 3,45 tentos por partida.

Pelé, Coutinho, Pepé e companhia alcançaram a marca no dia 30 dezembro, com vitória por 2 a 0 sobre o Bahia em Salvador. Ao todo, 183 tentos foram obtidos em 51 jogos oficiais e 159 em 48 amistosos; sendo que a média de gols em partidas oficiais foi ainda maior que a dos amistosos, 3,58 contra 3,30.

No Campeonato Paulista, o Santos marcou 151 tentos em 38 confrontos, e terminou com a segunda colocação após perder decisão para o Palmeiras, no início de 1960. O Peixe só ultrapassou a marca dos 300 gols mais uma vez, em 1961, quando anotou 338.

O Alvinegro ainda balançou a rede mais de 200 vezes em outras oito oportunidades: 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1965, 1968 e 1970.