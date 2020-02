Santos comemora 23 anos da quinta conquista do Torneio Rio-São Paulo

Há exatos 23 anos, o Santos encerrava um jejum de 13 temporadas sem vencer um título. No dia 6 de fevereiro de 1997, o Peixe derrotou o Flamengo em pleno Estádio do Maracanã e sagrou-se campeão do Torneio Rio-São Paulo. Em uma publicação realizada nos seus canais de comunicação, o clube relembrou a conquista do pentacampeonato.

“Há 23 anos, o Santos calava um Maracanã lotado ao superar o Flamengo na decisão do Torneio Rio-São Paulo e conquistar o penta da competição. Antes de disputar a final, o Santos eliminou o Vasco nas quartas e o Palmeiras na semifinal”, escreveram no Twitter oficial.

A final da competição foi decida em duas partidas. No primeiro jogo, o Santos venceu por 2 a 1, no Morumbi, com gols de Alessandro e Macedo. A segunda partida, no Rio de Janeiro, foi tensa. Depois de Anderson Lima abrir o placar, o Flamengo foi às redes duas vezes com Romário. Faltando menos de 15 minutos para o apito final, Juari aproveitou o rebote do zagueiro adversário e garantiu o título.

Com essa conquista, o Santos se tornou o maior campeão do Torneio. Além do Alvinegro Praiano, os rivais Palmeiras e Corinthians também somam cinco títulos no currículo.

