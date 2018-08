Santos cobra tratamento e não descarta internação para Diogo Vitor

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversou com Diogo Vitor, suspenso pelo exame antidoping por uso de cocaína, nesta quinta-feira, em São Paulo. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

No papo, Peres cobrou maior disciplina para o atacante. Ele foi para Minas Gerais com a família e não deu satisfação nas últimas semanas. Agora, se comprometeu a fazer o tratamento e manter a parte física. O Peixe não descarta até a internação ao atleta para reabilitação.

Sem maiores informações da situação do jogador, o alvinegro quer saber a opinião de especialistas. Se o caso não puder ser resolvido com terapia, a hospitalização é uma alternativa.

Diogo Vitor teve o contrato suspenso, sem receber os salários, e não pode treinar junto aos companheiros no Santos, apenas separadamente. O Peixe se compromete a ajudar na recuperação se o jogador de 21 anos se esforçar. Ainda não há a possibilidade de rescisão contratual.

Diogo foi suspenso no dia 26 de abril. Ele foi flagrado no exame antidoping no dia 21 de março, em partida contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.