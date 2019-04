Santos cita futevôlei, estátua e provoca Renato Gaúcho nas redes sociais

As comemorações do Santos pela vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo, em Porto Alegre, foram além das quatro linhas e ganhou as redes sociais. Pelas redes sociais, o Peixe provocou com bom-humor Renato Gaúcho lembrando primeiro do futevôlei e depois da estátua recém-inaugurada para o treinador Tricolor Gaúcho.

Primeiro, o perfil do clube da Vila Belmiro brincou com um gosto em comum de Renato e de Sampaoli: o futevôlei. Com uma imagem do treinador argentino, a publicação afirmava que o santista venceria o gremista, além das quatro linhas, como se concretizou, em um duelo na areia.



Depois, o Peixe comparou as estátuas do ex-jogador e eterno capitão do clube, Zito, localizada na frente da Vila Belmiro, com a de Renato Portaluppi, recém-inaugurada na Arena do Grêmio. Venceu o time que tem a maior estátua!”, escreveu o clube santista.

Outra brincadeira que partiu do Santos para repercutir a vitória sobre o Grêmio neste domingo foi a hashtag “Nó Tático”, em alusão a superioridade do clube da Baixada para confirmar a vitória sobre os donos da casa e ao duelo particular entre os treinadores dos dois times envolvidos na partida.

Com a vitória, o Santos somou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time, aliás, não terá um longo tempo de recuperação, já que volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada, para a estreia na Vila Belmiro diante do Fluminense.