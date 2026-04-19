Santos chega a 44 atletas da base com contratos renovados

O Santos anunciou na última semana uma nova série de renovações de contratos envolvendo atletas formados nas categorias de base do clube. Entre os acordos mais recentes estão os de Gabriel Bontempo, Robinho Jr. e Gustavo Henrique, com vínculos estendidos até 2030 ou 2031, de acordo com cada caso.

Com essas ampliações, o clube chegou a 44 atletas da base com contratos renovados ou valorizados durante o período recente. Os acordos envolvem jogadores que já atuam no elenco profissional, atletas em fase de transição e nomes que seguem em formação nas categorias inferiores.

Em janeiro, o Santos também formalizou a renovação do atacante Kauan Basile, da categoria Sub-13, com contrato válido até 2028. Além disso, em 2025, o clube firmou o primeiro contrato de formação com 25 atletas do Sub-14, todos com validade até 2028.

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“Durante esse processo, prezamos por aproximar as famílias do clube e dos atletas. Acima de tudo, é fundamental investir na formação dentro e fora de campo, valorizando o ser humano”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

Segundo levantamento do CIES Football Observatory, o Santos registra 28% de atletas formados na base utilizados no elenco profissional entre os clubes da Série A. Ao longo da temporada, o clube tem mantido a utilização de jogadores oriundos das categorias de base.

Lista de jogadores com contratos renovados: