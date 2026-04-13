Santos busca primeira vitória na Sul-Americana e série positiva no Brasileiro; veja agenda

O Santos tem a oportunidade de emendar a primeira sequência positiva sob o comando de Cuca nesta semana. Após vencer o Atlético-MG no último sábado, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe precisa voltar suas atenções para entrar em campo pela Sul-Americana nesta terça. Em seguida, volta a atuar na Vila Belmiro pela terceira vez seguida contra um dos líderes do Brasileirão.

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O primeiro compromisso do Santos será diante do Deportivo Recoleta, pela segunda rodada do grupo D da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, na Vila Belmiro.

A equipe da Baixada Santista ainda busca somar os seus primeiros pontos no torneio continental, já que acabou derrotada na estreia para o Deportivo Cuenca. Ao fim da primeira rodada, o Santos ficou com a quarta colocação da chave, zerada. Já o adversário é o terceiro colocado com um ponto, conquistado após o empate em 1 a 1 contra o San Lorenzo.

Após a partida pelo torneio continental, o Santos terá um confronto contra o Fluminense pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida será às 16h do próximo domingo, na Vila Belmiro.

Apesar da vitória na última rodada, o Santos ainda precisa seguir pontuando para se afastar da parte de baixo da tabela. O Peixe é o 15º colocado com 13 pontos, cinco de diferença para a zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, ocupa a quarta posição com 20 pontos.

Possíveis desfalques

Para as duas partidas desta semana, Cuca terá alguns desfalques. Mayke é desfalque na Sul-Americana, mas pode ter condições de jogo para enfrentar o Fluminense. Outra baixa certa é a de Gabriel Menino, com uma lesão muscular de grau 2.

Entre os que atuaram diante do Galo, Veríssimo entrou em campo no sacrifício com dores nas costas, enquanto Gustavinho e Igor Vinícius também apresentaram problemas físicos. Estes três são dúvidas para enfrentar a equipe paraguaia no meio da semana.

O clima no vestiário antes da vitória! ⚔️ pic.twitter.com/k6wY5BfKIR — Santos FC (@SantosFC) April 12, 2026

Situação do Santos

Com a vitória, o Peixe foi para a 15ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que o Remo. O time paraense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

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