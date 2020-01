Santos busca novo triunfo na Copinha diante do Olímpico

Após estrear na Copinha com goleada, o Santos enfrenta o Olímpico na próxima segunda-feira, às 19h15 (de Brasília). Além de encaminhar sua classificação, o Peixe pode sacramentar a eliminação dos adversários, que foram derrotados para o Marília na última rodada.

Um dos destaques da vitória do Santos diante do Timon por 4 a 1 foi o meia Lucas Lourenço. Ao comentar sobre o triunfo, o garoto afirmou que a equipe vai trabalhar para manter o ritmo: “A estreia foi muito boa, tiramos aquele frio na barriga, graças a Deus saímos com a vitória. Estamos felizes e vamos continuar trabalhando para conseguir essa classificação”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atleta também agradeceu os elogios que tem recebido dos santistas: “Fico feliz com o reconhecimento da torcida e também poder corresponder dentro de campo. Vamos seguir trabalhando com humildade para, se deus quiser, sair com a classificação que é o mais importante”.

Se por um lado o Peixe tenta repetir o bom desempenho, o Olímpico busca se reabilitar. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Marília e precisa somar pontos para evitar a eliminação.

O outro confronto do Grupo 2 também está marcado para a próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília). Atualmente, Santos e Marília estão empatados com três pontos, mas o Peixe leva a vantagem pelo saldo de gols.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com