Santos busca avançar nesta quinta por renovação de atacante alvo do Corinthians

Após renovar com o artilheiro Marcos Leonardo, o Santos tem Renyer, de 16 anos, como principal alvo pelo primeiro contrato profissional. O vínculo de formação do atacante termina no fim de outubro, daqui a uma semana.

O Peixe marcou uma reunião com os familiares de Renyer para essa quinta-feira. O jogador é visto com enorme potencial na base e tem a situação monitorada pelo rival Corinthians.

Um dos problemas é a má relação da atual diretoria, comandada por José Carlos Peres, com Luiz Taveira, empresário de Renyer e marcado pelo bom trânsito com a gestão do ex-presidente Modesto Roma. Até por isso a conversa desta quinta ocorrerá com mãe e irmão do jovem.

Depois da demora do Alvinegro para iniciar a negociação, os representantes esperam por valorização, com considerável aumento salarial e bônus por metas alcançadas. Em contrapartida, o clube quer seguir o modelo de 100% dos direitos econômicos e multa de 100 milhões de euros (R$ 450 mi).

Renyer chama a atenção na equipe sub-20 do Santos mesmo aos 16 anos e teve bom desempenho na Weifang Cup, realizada na China, entre julho e o início de agosto – o Peixe perdeu a final para o Boca Juniors.

O Menino da Vila está no Santos desde o sub-11 e é jogador de lado de campo, habilidoso. É comum nas redes sociais o garoto divulgar dribles, como as duas canetas consecutivas diante do Boca na China (veja abaixo).