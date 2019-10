Santos busca “acordo do acordo” em última parcela para a Doyen

O Santos tenta fazer um “acordo do acordo” com a Doyen Sports. A última parcela, de 5 milhões de euros (R$ 22 mi), venceu no fim de setembro e não há dinheiro suficiente em caixa.

O Peixe tenta parcelar o valor. Há multa de 10 milhões de euros (R$ 44 mi) prevista em contrato para atraso no pagamento. A empresa, porém, mostrou entender a realidade do Alvinegro e tenta contornar a situação.

O Alvinegro fez uma acordo de 23 milhões de euros (R$ 102 mi) em 2017, ainda na gestão Modesto Roma, para quitar dívidas antigas com a Doyen e acabar com processos em andamento. O clube havia honrado o combinado até esse momento.

O presidente José Carlos Peres tenta resolver o problema nos próximos dias. A Doyen quer uma entrada e garantias para aceitar o parcelamento.

O Santos tem poucos recursos e conta com o aporte da Rede Globo em novembro para “respirar”. O total pode chegar a R$ 30 milhões.

