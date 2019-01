Santos brinca nas redes, comparando Everson com LeBron James

O clima no Santos segue leve. O clube aproveitou o bom momento para fazer uma brincadeira utilizando as redes sociais, comparando o recém-chegado Everson com o astro do basquete LeBron James.

“O time que teve Pelé, agora tem LeBron James. Ps: se me perguntarem algo, falo que foi ideia de vocês, ok?”, dizia o post do Peixe nas redes sociais.

Na última segunda-feira, o goleiro foi apresentado de forma oficial e acabou sendo questionado sobre a semelhança com o craque dos Los Angeles Lakers. Everson disse que os dois se parecem apenas na barba.

Líder do Grupo A do Campeonato Paulista com nove pontos, o Santos volta a campo nesta quinta-feira, contra o Bragantino, às 19h15 (horário de Brasília), fora de casa, no estádio Nabi Abi Chedid.