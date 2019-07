Santos bate Santo André e se classifica no Campeonato Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, o Santos garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista sub-20. Em partida válida pela última rodada da primeira fase, o Peixe venceu o Santo André por 3 a 0, no Bruno José Daniel. Os gols foram marcados por Allanzinho, Lucas Minele e Derick.

Com o resultado, o Santos terminou na quinta colocação do grupo 5, com 20 pontos ganhos. A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar as chaves da segunda fase na próxima quarta-feira.

Artilheiro da equipe na competição, Allanzinho comemorou a vitória e seu gol na partida. “Estou muito feliz por ter ajudado o time. O importante foi que lutamos até o fim e conseguimos a vaga que era o nosso objetivo”, declarou o atacante, que soma cinco tentos no torneio.

O técnico Márcio Zanardi também valorizou a atuação de seus comandados. “O time se portou muito bem no dia de hoje. Mostrou e criou bastante. Além disso, marcou em cima. Estamos em três competições e felizmente conseguimos a vaga e agora é trabalhar ainda mais”, afirmou o treinador.

O próximo compromisso da equipe sub-20 do Santos é pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no próximo dia 10 de julho (quarta-feira), quando enfrenta o Internacional.