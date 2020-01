Santos avança pela renovação de Nicolas após reunião nesta terça

O Santos avançou pela renovação do contrato de Nicolas Bernardo após reunião na tarde desta terça-feira. O vínculo do atacante terminou em 31 de dezembro.

A diferença entre o pedido e o oferecido é considerável, mas não muito grande e há o desejo mútuo pela permanência. Um novo encontro deve ocorrer ainda nesta semana.

Nicolas está no Peixe há 11 anos, desde o futsal. A negociação foi iniciada ainda com o ex-diretor Paulo Autuori e continua com William Thomas e Everson Rocha.

Nicolas Bernardo tem 20 anos e faz parte dos planos do Alvinegro para o time B. Ele esteve perto da saída também em 2018, porém, prorrogou o acordo por 12 meses, sem reajuste salarial.

O departamento de base do Santos identificou maturação tardia em Nicolas, jovem cercado de expectativa desde as primeiras categorias. O aspecto franzino dificultou os primeiros passos no juvenil.

Procurado por uma equipe da primeira divisão do futebol português, o Menino da Vila quer ficar. Uma definição deve ocorrer até a próxima semana.