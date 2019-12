Santos aumenta valores e fica próximo de renovação com Renyer

O Santos está perto de renovar com mais um destaque da base. Nesta quinta-feira, o jovem atacante de 16 anos se reuniu com o presidente José Carlos Peres e o diretor William Thomas para fechar um acordo.

A negociação virou uma longa novela nos bastidores do clube. Com o contrato de formação encerrado no fim de outubro, Renyer estava livre para ouvir propostas de outras equipes. No Brasil, o Corinthians monitorava o caso, enquanto o jogador havia até viajado para Portugal para conversar com representantes do Porto.

Inicialmente, o Peixe ofereceu um salário de R$ 13 mil por três anos de vínculo, com opção de renovação por mais dois. Nesse cenário, os vencimentos subiriam para R$ 20 mil. A multa seria de 100 milhões de euros (R$ 446 mi).

A proposta foi considerada baixa pelo staff do jogador, mas o clube aumentou os valores na reunião desta quinta. Com isso, a expectativa é que o primeiro contrato profissional de Renyer deva ser assinado nesta sexta-feira.

Renyer chamou a atenção na equipe sub-20 do Santos mesmo aos 16 anos e teve bom desempenho na Weifang Cup, realizada na China, entre julho e o início de agosto – o Peixe perdeu a final para o Boca Juniors.