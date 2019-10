Santos apresenta maquete da “nova Vila Belmiro” ao prefeito

O Santos apresentou nesta segunda-feira a maquete da “nova Vila Belmiro” ao prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O presidente José Carlos Peres e Artur Katchborian, arquiteto responsável pelo projeto do retrofit do estádio, estiveram no encontro. A data foi antecipada pela Gazeta Esportiva.

Com o plano diretor em mãos, José Carlos Peres ainda definirá datas para apresentação ao Conselho Deliberativo, associados e imprensa. A ideia é produzir um filme para simular a Vila remodelada. Publicações nas redes sociais do Peixe devem aparecer a partir desta terça.

O planejamento inclui ter capacidade para público de cerca de 20 mil. O investimento previsto é de até R$ 220 milhões. Peres procura empresas interessadas em dar nome a 10 setores diferentes do local e garante não colocar “nem um real sequer do clube” nas obras.

O Bolton Group, dos Emirados Árabes Unidos, que afirmou ter interesse e dinheiro para viabilizar toda a reforma, está distante. O CEO italiano Roberto Diomedi deixou de aparecer e agora opta por discrição.

“O Diomedi (do Bolton Group) continua firme, mas terá que ser rápido e específico. Se demorar, vamos para o status dois. Temos investidores chineses interessados”, disse Peres, à Gazeta Esportiva, em setembro.

