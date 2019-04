Santos aposta em Copa Ouro para negociar Bryan Ruiz

O Santos aposta na Copa Ouro para, finalmente, negociar Bryan Ruiz. O meia de 33 anos deve ser convocado para a seleção da Costa Rica.

O Peixe acredita que a exposição na competição renderá ofertas do exterior. O jogador não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli, mas tem treinado normalmente no CT Rei Pelé com o restante dos companheiros.

No início do ano, Bryan pediu rescisão amigável, mas depois recuou e não quer sair sem receber os salários até o fim do contrato, até o fim de 2020.

O jogador recebeu sondagens dos Estados Unidos e China, mas a janela internacional de transferências fechou e ele ficou. Ele recebe cerca de R$ 400 mil por mês.

O último jogo de Bryan Ruiz pelo Santos ocorreu em 12 de novembro, por 45 minutos na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense. Pela Costa Rica, o meio-campista enfrentou Guatemala e Jamaica, em março. Ao todo, foram 110 minutos no ano.

