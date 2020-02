Santos anuncia permanência de Soteldo, que renova até 2023

Os torcedores do Santos têm motivos para comemorar na noite desta terça-feira. O Peixe anunciou que Soteldo permanecerá no clube, além de divulgar a renovação contratual do atacante até dezembro de 2023. O vínculo anterior do atleta era válido até o final de 2022.

O venezuelano era pretendido pelo Atlético-MG, que é treinado por Rafael Dudamel, compatriota do jogador do Alvinegro Praiano. O Galo entendia que Soteldo poderia elevar o nível da equipe e ofereceu 12 milhões de euros (cerca de R$ 51,4 milhões) para contar com o atacante.

Diga à nação santista que eu NÃO SAIO! #SoteldoNãoSai Vai ter muita alegria com nosso camisa 10 em campo! O Peixão estendeu o contrato com o venezuelano até dezembro de 2023. Vai pra cima deles, Soteldo! ✍🏻🇻🇪 pic.twitter.com/6P6VkXq8P5 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 11, 2020

Soteldo foi um dos principais jogadores do Santos em 2019, conquistando a torcida do clube com o bom futebol apresentado, além do carisma fora dos gramados. Desde que chegou no Peixe, o jogador atuou em 52 partidas e marcou 12 gols.

A estreia de Soteldo no Santos em 2020 aconteceu apenas na segunda-feira, já que o venezuelano estava com sua seleção na disputa do torneio pré-olímpico, na Colômbia. O atacante foi um dos destaques do Peixe na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP.

No momento, o Santos é o líder do grupo A do Campeonato Paulista, com dez pontos somados. Na próxima rodada, a equipe comandada por Jesualdo Ferreira terá pela frente a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, às 19h.