Santos anuncia nova parceria de licenciamento: “Referência no setor”

O Santos anunciou nesta terça-feira a Braziline como nova parceira de licenciamento, substituindo a Meltex. O contrato vai até o fim de 2022 e prevê exclusividade em alguns segmentos da linha casual.

“Tivemos que aguardar o fim de alguns contratos antigos de licenciamento para remodelarmos nossa atuação no segmento e assim oferecermos finalmente ao nosso torcedor mais opções e qualidade de produtos. Ter uma empresa referência no setor é o primeiro passo para essa mudança de padrão que planejamos implementar nesta área”, disse o presidente José Carlos Peres.

Com a Braziline, o Peixe espera resolver o problema de falta de produtos nas lojas oficiais, inclusive para os públicos feminino e infantil.

“A partir de janeiro de 2020, a Braziline lançará duas coleções anuais, com cerca de 40 produtos diferentes, para os públicos masculino, feminino e infantil. Também existirão tiragens especiais aproveitando oportunidades e momentos do clube. Já promovemos reuniões de criação entre nossa equipe de design e a de estilistas da empresa para definição da primeira coleção. Acreditamos que essa nova parceria irá suprir e atender uma demanda antiga de nossa torcida por mais opções de produtos licenciados e aumentar o potencial de geração de receita do licenciamento do Clube”, explicou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Alvinegro.

A Braziline, como nome diz, é brasileira e tem 23 anos de experiência em licenciamento para clubes de futebol.