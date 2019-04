Santos anuncia ingressos esgotados para semifinal contra o Corinthians

O Santos anunciou na noite desta terça-feira que estão esgotados os ingressos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, marcado para segunda, dia 8 de abril, no estádio do Pacaembu, contra o Corinthians. O clube deve dar mais detalhes nesta quarta sobre o total de bilhetes disponibilizados à torcida, mas é possível que o número bata a marca dos 40 mil presentes.

“Estão esgotados os ingressos para o jogo Santos FC x Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida está marcada para a próxima segunda (08), às 20 horas, no estádio do Pacaembu. A venda teve início no último sábado (30), apenas para sócios e foi liberada para não sócios na última segunda (01)”, disse um comunicado no site do clube.

A mobilização do Peixe para que a torcida compareça foi grande nas redes sociais. Houve até um pequeno relato em tempo real do andamento das vendas, que havia parado durante esta terça. Quase na madrugada de quarta, porém, veio o anúncio de entradas esgotadas.

Por ter sido derrotado no primeiro jogo, 2 a 1 para o clube do Parque São Jorge, o time da Vila Belmiro necessita de uma vitória por ao menos dois gols de diferença para avançar à final do Paulista no tempo normal. Triunfo pela vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga ao Corinthians.