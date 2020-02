Santos anuncia acordo por mais jogos no Pacaembu em 2020

O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira um acordo com a concessionária Allegra, administradora do Pacaembu, por pelo menos 10 jogos no estádio em 2020.

O primeiro deles ocorrerá diante do Palmeiras, dia 29, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O próximo pode ser contra o Santo André, em 21 de março, no 11ª compromisso da competição.

“O Pacaembu faz parte da história do Santos Futebol Clube. Nele conquistamos títulos de grande expressão, como nossa última Libertadores, e também fortalecemos nosso vínculo com nossa torcida localizada na capital e grande São Paulo. Equilibrar mandos de jogos entre Vila Belmiro e Pacaembu é um dos nossos maiores compromissos. Movimento importante para arrecadação de bilheteria, aumento do programa de sócios e maior visibilidade do clube”, disse o presidente José Carlos Peres.

“Estamos muito felizes em receber o Santos no Pacaembu. Sem dúvida esta será uma parceria duradoura. Queremos que a torcida santista sinta-se em casa e tenha uma excelente experiência no Pacaembu”, afirmou Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu.

A promessa do presidente José Carlos Peres é dividir por igual as partidas entre Vila Belmiro e Pacaembu. Na prática, porém, a maior parte dos jogos ocorre em Santos. O maior entrave é a Polícia Militar não permitir dois grandes eventos esportivos na mesma data na capital paulista.