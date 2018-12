Santos analisa contratação de zagueiro do Panamá na Copa

O Santos analisa a contratação de Fidel Escobar, zagueiro titular do Panamá na disputa da Copa do Mundo da Rússia nesta temporada.

O defensor de 23 anos está de saída do New York Red Bulls, da MLS, com quem tem contrato de empréstimo até segunda-feira. Ele pertence ao Sporting San Miguelito, do Panamá.

Escobar foi oferecido por um empresário ao Peixe e o presidente José Carlos Peres aguarda pelo parecer do técnico Jorge Sampaoli. Esse e outros atletas estão em observação pelo argentino e equipe de análise de desempenho.

O Alvinegro busca dois zagueiros para 2019. As opções atuais são Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Kaique Rocha, promovido da base por Cuca, aguarda pela permanência no elenco profissional. Cleber e Fabián Noguera, de volta após empréstimos ao Paraná e Estudiantes-ARG, não devem ficar.