Santos alia ativações com ações sociais para manter exposição de patrocinadores

O Santos tenta manter as ações “Muito Além do Futebol” mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. E a última delas foi realizada na última terça-feira, por meio da chefia do departamento de segurança.

O Peixe doou alimentos de dois dos seus patrocinadores – Kicaldo e Kodilar -, para entidades carentes. O total foi de 1640 itens.

O Projeto “Faça uma Criança Feliz”, que atende 125 famílias cadastradas em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, e o Fundo de Solidariedade de Praia Grande foram contemplados com pacotes de feijão, fubá, achocolatado, amido de milho e temperos.

O Alvinegro ainda doou 50 colchões para o Lar Euripes Barsanulfo, de Praia Grande, e outros 10 para a “Help”, instituição que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica.

Essa é uma forma de aliar ativações com ações sociais, mantendo a relação e a exposição com patrocinadores durante a paralisação do futebol brasileiro.

O Santos tem mantido contato frequente com os parceiros e feito diversas publicações deles nas redes sociais para superar essa fase com o menor impacto econômico possível para o clube. Até o momento, nenhum contrato relacionado ao elenco profissional foi suspenso ou cancelado.

