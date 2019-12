Santos adota cautela, mas avança pela rescisão de Bryan Ruiz

O Santos adota cautela, mas avançou nos últimos dias pelo acordo para rescindir o contrato de Bryan Ruiz, válido até dezembro de 2020.

O costarriquenho aceitou abrir mão de parte da dívida em luvas, premiações e direitos de imagem para sair e poder voltar a jogar na próxima temporada.

Mesmo com o “desconto” dado por Bryan, o valor ainda é milionário e relevante para o Peixe, que tenta parcelar. Sem confiança na diretoria, o meia de 34 anos quer à vista.

O departamento jurídico alvinegro vê o acerto próximo, porém, evita comemorar antes da hora. Bryan Ruiz esteve perto de rescindir amigavelmente no início do ano e recuou em cima da hora.

Contratado em julho de 2018, após a Copa do Mundo, Bryan fez apenas 12 partidas com a camisa do Santos, sendo três como titular. O jogador não chegou a balançar as redes e não foi nem para o banco de reservas neste ano com o Peixe.