Santos adia renovação e trava futuro de Evandro, alvo do Athletico

Evandro tem contrato com o Santos até 30 de junho deste ano, mas o clube se apoia numa cláusula e não parece ter pressa pela renovação.

O acordo prevê renovação automática até dezembro e o Peixe só deve definir pela permanência ou saída dias antes do fim do vínculo.

A inércia do Alvinegro trava o futuro de Evandro, alvo do Athletico-PR. Ele deseja ficar e não gostaria de saber a posição do Santos dias antes de poder ficar livre no mercado – a expectativa era de estar negociando um contrato maior.

O Santos deve cerca de R$ 200 mil aos empresários de Evandro em comissão pela chegada do meio-campista em 2019. O Peixe já foi notificado na Justiça pelo débito.

O estafe do atleta já começou a ouvir interessados e o Athletico deve fazer uma proposta se a saída for confirmada. Um pré-acordo pode ser costurado a partir de julho se o Alvinegro só ativar a cláusula de seis meses.

O técnico Dorival Júnior gosta de Evandro e conversou sobre o atleta com a diretoria do Furacão antes da paralisação no futebol por conta do novo coronavírus.

Evandro tem 33 anos e foi titular de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço sob o comando de Jesualdo Ferreira. São apenas quatro partidas em 2020.

