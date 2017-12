Santos acerta salários e fica perto de anunciar acordo com Jair Ventura

Jair Ventura está próximo de ser o novo técnico do Santos. Na tarde desta terça-feira, o Peixe avançou nas negociações e acertou as bases salariais com o técnico. Agora, resta apenas o alvinegro fechar o pagamento da multa de R$ 800 mil com o Botafogo.

A equipe carioca, por sua vez, afirma que ainda não recebeu qualquer contato do Santos. Jair tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2018. A intenção dos santistas é acertar os valores com o Fogão nos próximos dias e anunciar o treinador até o fim desta semana.

Apesar da vontade de permanecer com Jair, o Botafogo não fará força para mantê-lo caso o Santos pague o valor da multa rescisória. Fora da Libertadores e com pouco dinheiro em caixa, o time do Rio não pretende fazer grandes investimentos em 2018.

Inicialmente, a diretoria do Peixe só pretendia ir atrás do técnico após divulgar o novo diretor executivo de futebol. Porém, algumas cláusulas atrasaram o anúncio de Gustavo Vieira. Mesmo assim, o profissional está apalavrado desde a última semana e já vem negociando com Jair Ventura.