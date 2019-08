Santos acerta com zagueiro e atacante no último dia da janela e aguarda aval da CBF

O Santos acertou nesta quarta-feira, último dia da janela internacional de transferências, as contratações do zagueiro Luan Peres, do Brugge, da Bélgica, e do atacante Lucas Venuto, do Vancouver Whitecaps FC, da MLS. O Peixe agora espera pelo aval da CBF – os registros foram feitos no Boletim Informativo Diário (BID) antes das 23h59.

Venuto tem 24 anos e 1,64 m de altura. Ele havia sido aprovado por Jorge Sampaoli em janeiro, mas a negociação com o Austria Viena foi desfeita no fim, como antecipou a Gazeta Esportiva. Se trata de um extremo rápido e habilidoso, com características semelhantes às de Soteldo, de 1,60 m. A chegada seria em definitivo, por quatro anos, para ser uma das opções depois da saída de Rodrygo ao Real Madrid (ESP).

Luan tem 25 anos e 1,90 m de altura. O zagueiro viria por empréstimo de uma temporada, para suprir a possível venda de Lucas Veríssimo ou Luiz Felipe. Há também a preocupação com o impasse contratual de Gustavo Henrique.

Lucas Venuto foi revelado pelo Red Bull Brasil e passou por RB Leipzig, da Alemanha, Liefering, Grodig e Áustria Viena, todos da Áustria. Luan Peres começou na Portuguesa e atuou também por Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense.

Luan e Lucas devem ser 13º e 14º reforços do Santos em 2019, contando com Pará, ex-Flamengo, também com os exames médicos pendentes. Antes chegaram Evandro, Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas (agora no Lyon (FRA), Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho e Uribe.