Santos abre venda geral de ingressos com entradas a R$ 15

Após aplicar uma goleada sobre o Cruzeiro, o Santos assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Querendo manter o embalo, o Peixe visita o Fortaleza e, em seguida, tem compromisso marcado contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. Na manhã desta terça-feira, o departamento de comunicação anunciou a abertura da venda geral de ingressos e oferece bilhetes a R$ 15.

A entrada mais barata dá acesso à Arquibancada Geral. A inteira é comercializada por R$ 30. O setor mais caro para o duelo sai por R$ 100, que é o das cadeiras numerada lateral. Os ingressos podem ser adquiridos no site “futebolcard.com”.

O confronto contra a Chape está previsto para este domingo, às 19 horas (de Brasília).

Com os mesmos 68 pontos do Palmeiras, o Santos tem uma vitória a mais e está na frente. Do outro lado, a Chapecoense ocupa a 19ª colocação e está praticamente rebaixada para a Série B.

